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Горит дом. Неподконтрольное Зайцево попало под обстрел
11.11.2018 23:05
Сегодня вечером в результате обстрела произошло возгорание дома в неподконтрольной украинскому правительству Горловке. Об этом сообщило так называемое «представительство ДНР» в СЦКК.
Представители ОРДО отметили:
«Сегодня в 21:00 обстреляли Зайцево. В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома по адресу: ул. Полетаева, 173».
По данным НВФ, из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты «МЧС ДНР» не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, Зайцево
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