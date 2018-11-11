«Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»

11.11.2018 21:10

Жители неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области в социальных сетях сообщают, что химический концерн «Стирол» оккупационная «власть» намерена «законсервировать» до апреля 2019 года.

По словам горловчан, ранее пришедшие на предприятие сотрудники уже несколько месяцев не получают зарплаты и якобы готовят «бунт»:

«Стирол: консервируют до апреля! Людей, которые посрывались с других мест работы и пришли на стирол, обманули третий раз. Зарплату уже долго не платят. „Шепчут“ о забастовке с понедельника) думаю — просто бредят!»

«Против автоматов не бастуют».

Источник: donpress.com