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«Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО
11.11.2018 22:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодняшние «выборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса проходят с нарушением международного права.
Об этом сообщил в официальном на своей странице в Twitter, передает donpress.com.
Глава правительства отметил:
«Сегодня непризнанные власти Донбасса провели фейковые „выборы“ на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики».
По его словам, организаторы и участники «выборов» не должны забывать об ответственности:
«Агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными».
Теги: Донбасс, выборы, агрессор, Гройсман, ОРДЛО
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