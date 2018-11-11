«Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО

11.11.2018 22:09

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодняшние «выборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса проходят с нарушением международного права.

Об этом сообщил в официальном на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

Глава правительства отметил:

«Сегодня непризнанные власти Донбасса провели фейковые „выборы“ на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики».

По его словам, организаторы и участники «выборов» не должны забывать об ответственности:

«Агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными».