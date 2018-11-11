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Оккупанты анонсировали на "выборах" в "ДНР" явку выше, чем у Путина, - смеются сепаратисты
В террористической "ДНР" по состоянию на 14:00 отчитались о невероятной явке в 65,9% на "выборах" главаря и депутатов "республики".
Последними новостями о "выборах" в "ДНР" поделился сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка", передает "Диалог.UA".
Сегодня, 11 ноября, на Донбассе стартовал "цирк" под названием "выборы" главаря "ДНР". Оккупанты даже не стараются соблюсти хоть какую-то видимость приличий. Уже в обед "Центризбирком" отчитался об абсолютно фантастической явке в 65,9%. Даже отпетые любители "русского мира" смеются над такой откровенной ложью.
Они напомнили, что на последних выборах Путина в РФ к этому времени явка составляла менее 35%. "Пушилин "круче" Путина? Вы кого пытаетесь обмануть? Откуда в опустевшем из-за войны регионе такая явка? Нарисуйте уже 146%, клоуны!" - обратился к "ЦИК" сепаратистский ресурс. Не смог остаться в стороне и экс-главарь разведки "ДНР" Евгений Тинянский. ""Выборами" в "ДНР" занимаются не просто профаны, а вредители, задача у которых выставить их нелегитимными и комичными изначально", - пожаловался он на московских кураторов.
Теги: Донбасс, выборы, Путин, разведка, ЦИК, ДНР, кураторы
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- В «ДНР» перестала работать связь Vodafone13:00
- В "ДНР" голосуют за Чака Норриса12:50
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