"Полицейские образования, руководимые мошенниками и бандитами", - Волкер рассказал о своем отношении к ОРДЛО

11.11.2018 21:41

Представитель Госдепа подверг резкой критике организацию "выборов" в Донецке и Луганске, назвав их нарушением договоренностей, достигнутых в Минске, со стороны РФ.

Вместо того, чтобы придерживаться ранее достигнутых договоренностей в Минске, российская сторона организовывает "выборы" ради того, чтобы продолжать контролировать оккупированные земли Донбасса, - считает Курт Волкер. Об этом сообщает "Диалог.UA".

точку зрения политик выразил в Тwitter. Он заявил, что "народные республики" являются незаконными структурами, существующими на содержании и под контролем Российской Федерации.

Кроме того, он подчеркнул жителям восточной страны было бы намного лучше в "единой и мирной Украине", чем в полицейской псевдодержаве, руководимой аферистами и бандитами, которых оплачивают из средств российских налогоплательщиков.