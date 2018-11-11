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В Сети высмеяли располневшего главаря боевиков

11.11.2018 08:55
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В Сети высмеяли располневшего главаря боевиков

Пушилин похож на располневшего Долгова. 

Новое фото временно исполняющего обязанности главаря террористической “ДНР” Дениса Пушилина удивило пользователей сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой наukrnews24.net.

Снимок, на котором он запечатлен вместе с одиозным журналистом Александром Чаленком, распространен в Telegram-канале “Это “ДНР”, детка!”.

“Пушилин похож на располневшего Долгова (политолог и сторонник “ДНР” Константин Долгов. - Ред.)”, - подписан кадр, на котором видно, что на главаре едва застегнулся пиджак.



Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин
 
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