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В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить
11.11.2018 08:03
Жители временно оккупированного Донецка готовы запереться в квартирах, чтобы не идти на «выборы». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка, если только они не бюджетники или студенты, готовятся запереться в квартирах и не выходить на улицу, чтобы не видеть происходящего. Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Нужно на выходные заранее купить продукты… чтобы 11 числа забаррикадировать окна и двери… и не видеть, не слышать этого позора и маразма… внутренняя миграция, знаете ли...».
Теги: Донбасс, выборы, ДНР
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