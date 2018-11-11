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Архив - Донецкая область

В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить

11.11.2018 08:03
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В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить

Жители временно оккупированного Донецка готовы запереться в квартирах, чтобы не идти на «выборы». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка, если только они не бюджетники или студенты, готовятся запереться в квартирах и не выходить на улицу, чтобы не видеть происходящего. Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Нужно на выходные заранее купить продукты… чтобы 11 числа забаррикадировать окна и двери… и не видеть, не слышать этого позора и маразма… внутренняя миграция, знаете ли...».

 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР
 
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