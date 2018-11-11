В "ДНР" голосуют за Чака Норриса

11.11.2018 12:50

Жители временно оккупированного Донецка в знак протеста против "выборов", которые проходят сегодня, 11 ноября, портят выдаваемые им "бюллетени". Фото дончане публикуют в соцсетях, передает Час Пик.

Так, один из местных жителей написал на "бюллетене": "Мой выбор - Чак Норрис". Галочку ни за одного из кандидатов в «главы» «ДНР» он не поставил.



