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Архив - Донецкая область

В "ДНР" голосуют за Чака Норриса

11.11.2018 12:50
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В "ДНР" голосуют за Чака Норриса

Жители временно оккупированного Донецка в знак протеста против "выборов", которые проходят сегодня, 11 ноября, портят выдаваемые им "бюллетени". Фото дончане публикуют в соцсетях, передает Час Пик.
Так, один из местных жителей написал на "бюллетене": "Мой выбор - Чак Норрис". Галочку ни за одного из кандидатов в «главы» «ДНР» он не поставил.



Теги: Донбасс, выборы, Чак Норрис, ДНР
 
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