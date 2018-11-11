В «ДНР» перестала работать связь Vodafone

11.11.2018 13:00

На территории самопровозглашенной «ДНР» перестала работать сотовая связь оператора Vodafone в связи с тем, что была повреждена оптоволоконная линия. Как передаетreplyua.net, об этом идет речь в подконтрольных пророссийским террористам СМИ со ссылкой на данные так называемого Минсвязи «республики». «По всей территории «ДНР» нет сигнала украинского оператора Vodafone. Предварительно повреждение оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском», – говорится в сообщении.



При этом отмечается, что в настоящий момент проводятся мероприятия с целью определения места повреждения для последующего проведения восстановительных работ. Кроме того, наблюдаются трудности в работе местного мобильного оператора Феникс.



«Оборудование опорной сети ГП Республиканский оператор связи было затронуто из-за диверсионных действий, направленных на повреждение оптоволоконной магистрали в северо-восточной части ДНР. Это привело к нарушению работы сервисов у абонентов Феникса в Торезе и Снежном сегодня утром», – заявили боевики.