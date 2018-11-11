В «ДНР» рассказали, как Украина отключает мобильную связь и вызывает головную боль

11.11.2018 16:08

Перебои в работе украинского мобильного оператора Vodafone и местного телерадиовещания наблюдаются в районе неподконтрольного Украине поселка Пантелеймоновка.

Об этом заявил начальник пресс-службы «народной милиции» «ДНР» Даниил Безсонов, передает donpress.com.

По его данным, на горловском направлении, начиная с 7 ноября, отмечаются сбои в работе сотовой связи и телерадиовещания. Он обвиняет в этом украинскую сторону — якобы она применяет некие средства радиоэлектронной борьбы.

При этом Безсонов уточнил, что в данном районе якобы участились обращения мирных жителей в местные медучреждения с жалобами на головную боль, что тоже связывают с применением оборудования РЭБ.