В Донецке на «выборах» «голосовал» 10-месячный младенец

11.11.2018 22:35

Во временно оккупированном Донецке во время проведения фейковых «выборов» ситуация дошла до полного абсурда – в списки внесли и отметили, как проголосовавшего, 10-месячного младенца!

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

«власти ДНР» и российские оккупанты провели на временно оккупированных территориях Донетчины фейковые «выборы» главаря «ДНР». Кроме прямого заманивания «избирателей» продажей ограниченного количества овощей по «низким» ценам и «розыгрыша» пополнений и билетов на концерты, в «списки избирателей» готовы были внести кого угодно. Например, 10-месячного ребенка. И отметить его, как проголосовавшего.

Вот что рассказывает жительница Донецка в соцсети:

«А нас двоих записали дочка 09.01.2018»,

«Установлен мировой рекорд: на выборах проголосовал человек в возрасте 10 месяцев!»,

«Технологии теже, что и в Эрэфии. Читал, что население Бурятии чуть меньше миллиона человек, включая младенцев. Но за П…о «отдали свои голоса» три миллиона избирателей. Во как!».