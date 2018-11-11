- Горит дом. Неподконтрольное Зайцево попало под обстрел23:05
- В Донецке на «выборах» «голосовал» 10-месячный младенец22:35
- «Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО22:09
- "Полицейские образования, руководимые мошенниками и бандитами", - Волкер рассказал о своем отношении к ОРДЛО21:41
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»21:10
- Житель Донецка о "выборах": "Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника - и все, народ сх**ает и не пикнет"20:41
- Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших20:09
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями19:12
- "ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует18:42
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени18:11
В Донецке на «выборах» «голосовал» 10-месячный младенец
Во временно оккупированном Донецке во время проведения фейковых «выборов» ситуация дошла до полного абсурда – в списки внесли и отметили, как проголосовавшего, 10-месячного младенца!
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
«власти ДНР» и российские оккупанты провели на временно оккупированных территориях Донетчины фейковые «выборы» главаря «ДНР». Кроме прямого заманивания «избирателей» продажей ограниченного количества овощей по «низким» ценам и «розыгрыша» пополнений и билетов на концерты, в «списки избирателей» готовы были внести кого угодно. Например, 10-месячного ребенка. И отметить его, как проголосовавшего.
Вот что рассказывает жительница Донецка в соцсети:
«А нас двоих записали дочка 09.01.2018»,
«Установлен мировой рекорд: на выборах проголосовал человек в возрасте 10 месяцев!»,
«Технологии теже, что и в Эрэфии. Читал, что население Бурятии чуть меньше миллиона человек, включая младенцев. Но за П…о «отдали свои голоса» три миллиона избирателей. Во как!».
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ребенок, голосование, избиратели, ДНР, соцсети
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее
- 7 сентября в ОРДО примут решение по проведению «выборов в республике»
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка
- Выборы в ОРДЛО: участники НВФ будут голосовать по «временным документам» — ГУР Минобороны
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Дончан поблагодарили за активное участие в избирательном процессе
- Горит дом. Неподконтрольное Зайцево попало под обстрел23:05
- В Донецке на «выборах» «голосовал» 10-месячный младенец22:35
- «Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО22:09
- "Полицейские образования, руководимые мошенниками и бандитами", - Волкер рассказал о своем отношении к ОРДЛО21:41
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»21:10
- Житель Донецка о "выборах": "Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника - и все, народ сх**ает и не пикнет"20:41
- Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших20:09
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями19:12
- "ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует18:42
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени18:11
- Горит дом. Неподконтрольное Зайцево попало под обстрел23:05
- В Донецке на «выборах» «голосовал» 10-месячный младенец22:35
- «Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО22:09
- "Полицейские образования, руководимые мошенниками и бандитами", - Волкер рассказал о своем отношении к ОРДЛО21:41
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»21:10
- Житель Донецка о "выборах": "Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника - и все, народ сх**ает и не пикнет"20:41
- Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших20:09
- Крупный город Украины остался без отопления: закрываются школы, в домах замерзают тысячи человек19:38
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями19:12
- "ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует18:42
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР