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«Выборы» в ОРДЛО: боевики сообщили об открытии участков
В 7 часов утра по киевскому времени (8 утра по Москве) были открыты участки для голосования на нелегитимных выборах в самопровозглашенных «Д/ДНР», передает replyua.net. В интервью журналистам российского издания «Интерфакс» представители незаконных «Центральных избирательных комиссий ДНР и ЛНР» сообщили, что участки для голосования будут открыты до 19:00 по киевскому времени (20:00 мск).
«Глава» так называемой «ЦИК ДНР» Ольга Позднякова пояснила агентству, что все 408 избирательных участков приступили к работе, из них 153 - в Донецке. Также она добавила, что на момент открытия участков провокаций и нарушений зафиксировано не было. «Председатель ЦИК» проинформировала, что участков для голосования на «выборах» в «ДНР» за рубежом нет, как и на подконтрольной Украине территории.
Кроме того, она рассказала, что первые предварительные результаты «выборов» будут озвучены в 23:00 по киевскому времени (00.00 часов 12 ноября по московскому).
Теги: выборы, ОРДЛО
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