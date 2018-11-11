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Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших
11.11.2018 20:09
Более 76% жителей ОРДО «проголосовали» на так называемых «выборах» в ДНР».
Об этом заявила «председатель Центральной избирательной комиссии ДНР» Ольга Позднякова, передает donpress.com.
Представительница ОРДО уточнила:
«В Донецкой Народной Республике голосование на выборах Главы ДНР и депутатов Народного Совета выходит на финишную прямую. По состоянию на 18:00, явка избирателей составила 76,2 процентов».
Известно, что «участки для голосования» будут работать до 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Первые результаты ожидаются в полночь.
Теги: Донбасс, голосование, ЦИК, избиратели, ДНР, ОРДО
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