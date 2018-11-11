Житель Донецка о "выборах": "Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника - и все, народ сх**ает и не пикнет"

11.11.2018 20:41

Явка избирателей на участки для создания видимости "народного волеизъявления" и для "картинки" в пропагандистских "СМИ".

Это – основная задача организаторов "выборов" в "ДНР" и "ЛНР", пишет житель Донецка, известный блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Он рассказывает, что накануне проходящих сегодня 11 ноября "выборов" на "государственных" предприятиях отделы кадров по зданию оккупационной "власти" составляли реестры работников с выписанными из личных дел номерами паспортов. Так "проголосуют" те, кто, несмотря на предупреждения, проигнорирует выборы.

Студентов обязали "обеспечить явку" под угрозой отчисления. От предпринимателей потребовали провести разъяснительную работу с сотрудниками, угрожая замучить проверками различных контролирующих служб.

С пенсионерами – отдельная история. Их пугают лишением пенсии от оккупационной "власти" в случае неучастия в голосовании. Но в то же время они боятся "светиться" на выборах, так как данные об этом могут быть "слиты" украинским спецслужбам, и люди опасаются, что в итоге будут иметь проблемы во время поездок за украинскими пенсиями.

И только с работниками бюджетных организаций, как говорится, все четко: они стройными рядами идут на выборы и проголосуют "как надо".

"Основная масса людей не видит смысла идти на "выборы", ибо прекрасно понимает - обычные люди не решают ничего. Если бы не сгоняли бюджетников и не использовали админресурс оккупанты, явка, лично по моим ощущениям, была б 15-20%, остальные не видят перспектив участвовать в бутафории. Да, в роли декораций как обычно бюджетники, именно они будут делать картинку массовости",- пишет дончанин.

За каждым районом в Донецке и в Макеевке закреплены специальные "смотрящие", которые контролируют обеспечение явки руководителями предприятий и организаций. Членов "избирательных комиссий" обязали "проголосовать" за своих родственников, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

Блогер недоумевает, почему Кремль так щедро спонсирует этот фарс.

"Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника, объявить типа военное положение и все, народ схавает и не пикнет", - пишет он.

Но в Кремле упорно хотят видеть на оккупированной части Донбасса симулякр (копия, - ред) демократии. И не жалеют сил и средств на его создание, выглядящее со стороны как совершенно абсурдный цирк.

"Морали нет. Цирк он и есть цирк, никакие это не выборы", - подчеркивает блогер.