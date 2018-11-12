Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети

12.11.2018 16:46

Вчера, 11 ноября, в оккупированных районах Донбасса прошли так называемые "выборы" глав боевиков, однако бюллетеней было меньше, чем проголосовавших.

Об этом сообщает блогер "Фашик Донецкий", передает "Диалог.UA". После обработки почти 77% бюллетеней в голосовании за пост главаря "ДНР", разумеется, лидирует Денис Пушилин, а на "выборах" в "совет ДНР" побеждает "Донецкая республика". По данным боевиков в "ДНР", на "выборы" "пришло" около 1,6 млн человек, однако в то же время всего было напечатано лишь 1,5 млн бюллетеней для так называемого голосования.

Оказалось, что террористы слишком увлеклись и написали о невероятно большой явке избирателей. Блогер сообщает, что местные сотрудники российских спецслужб также отметили этот момент и откровенно посмеялись над нелепыми действиями боевиков. Пока нет окончательной информации по количеству проголосовавших, но блогер убежден, что данную позорную ошибку боевики исправят. Пользователи в комментариях отмечают, что явка "составила 130%", а на участки "пришли как младенцы, так и давно умершие местные жители".



Главари "ДНР" сочинили и озвучили настолько огромные цифры по явке и "выборам" в целом, что в очередной раз попались на глупом вранье. Россия не намерена признавать официальный статус "ДНР", превращая оккупированную часть Донбасса в замкнутую резервацию.



Источник: www.dialog.ua