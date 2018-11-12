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Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
Лидер пророссийского движения "Украинский выбор", председатель политсовета партии "За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины.
Об этом он рассказал в интервью подконтрольному ему телеканалу "112 Украина", пишет Радио Свобода.
Медведчук полностью поддержал российскую позицию по миротворческой миссии ООН, которая, по их мнению, должна только охранять миссию ОБСЕ по обязательному согласию боевиков.
Он заявил, что для того, чтобы "вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс", необходимы "политическая воля украинской власти" и "прямой диалог с Донецком, с Луганском и с Москвой".
"Если не будет сегодня прямого диалога с Донецком и Луганском украинской власти или других представителей ... никаких договоренностей о возвращении этих территорий и людей, живущих на этих территориях, не будет", - сказал он, передает УП.
По словам Медведчука, он имеет собственный "мирный план", который предусматривает для оккупированных территорий "особый статус".
"Я вижу этот особый статус в предоставлении им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, но автономия в составе Украины", - заявил он.
Медведчук уже не впервые публично выступает в средствах информации с позиций Москвы и Кремля.
В Москве говорят о необходимости для Киева выполнить обязанности по минскими договоренностям и идти на "прямой диалог с Донецком и Луганском", имея в виду боевиков на оккупированной части Донбасса, которыми она управляет.
При этом в Москве заявляют, что Россия не имеет никаких обязанностей, мол, не является стороной договоренностей, хотя минские соглашения были подписаны Украиной, Россией и ОБСЕ, представители боевиков подписались в неофициальном статусе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, Медведчук
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