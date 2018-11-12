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На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым девушкам
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах при въезде и выезде с временно оккупированных территорий молодым девушка устраивают допросы об их молодых людях. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донетчины в соцсетях сообщают, что боевики «ДНР» на блокпостах устраивают допросы молодым девушкам. У них пытаются выяснить всё об их молодых людях. При этом то, что с телефона удалены все записи и фото роли не играет:
«Ґорлівка при въезде к нам орки у 20-лет девочки после паспортного контроля телефон проверяли. Вопросы: 1.Ваш молодой человек служит в армии Украины? 2.А что он рассказывал? 3.А что он собирается дальше делать? При этом она перед поездкой удалила все фото и соц сети с гаджета!».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, допрос, блокпост, ДНР, боевики
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