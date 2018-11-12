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Предатели в Донецке стали быстро "переобуваться": все вдруг вспомнили об Украине, у "ДНР" перспективы мрачные
В "ДНР" со дня гибели главаря Александра Захарченко "военные" находятся на казарменном положении.
Об этом пишет блогер Марина Григорьева, рассказ которой на своем сайте опубликовал житель Донецка, пишущий под ником Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA". Женщина, живущая в Донецке, рассказала о своем визите к соседке. Зашла для решения бытового вопроса и увидела, что в прихожей соседки висит календарь где русские названия месяцев продублированы на украинском языке. И это при том, что хозяйка квартиры – убежденная "ватница", ярая сторонница "русского мира", не менее ярая украинофобка, с энтузиазмом ходившая на "референдум" в мае 2014 года. Марина Григорьева с иронией отметила, что если уж даже такие люди перестраховываются, то явно перспективы у "ДНР" - мрачные. "То все рассказывала, как бандеровцы будут нас за русский убивать.
И она против украинского на дамбассе. А теперь такой календарь в квартире! Или это на всякий случай, вдруг бандеровцы в квартиру ворвутся. А у неё, оп-па! Алиби: "Ой, хлопці, а ми вас так чекали, так чекали, я своя, не стреляйте, ось бачите і календар у мене українською", - рассказывает дончанка. Соседка сокрушалась, что ее мужа, "военнослужащего" в незаконных вооруженных формированиях, с 31 августа держат на казарменном положении, как и всех его "сослуживцев". А каждый месяц он на две недели куда-то уезжает. Скорее всего, на учения в Россию.
Во время того разговора выяснилось, что зарабатывает муж соседки 15 тыс. руб. в месяц плюс чуть более 2 тыс. "набегает" командировочных. Для Донецка с его нынешними ценами это – очень небольшие деньги. Тем более, для наемника в незаконных вооруженных формированиях, то есть, для работы, связанной с риском. Хоть и известно (из того же разговора), что часть, в которой "служит" сепаратист, не воюет на передовой, но ситуация-то может измениться в любую минуту.
То, что зарплата – мизерная, понимает и супруга "военного", но понимает и то, что другой хотя бы относительно прилично оплачиваемой работы ее муж-предатель в оккупированном городе не найдет. Блогер пишет, что подумала: вот они, последствия "референдумов" - донецкие сторонники "русского мира" готовы рисковать жизнью за мизерные деньги. Вот оно "процветание" от "русского мира". "Нех@й было по референдумам шастать. Ждём, когда рыспублика наййбнётся! Слава Україні!" - подытожила свой рассказ патриотка. Напомним, в Сети показали, что на самом деле происходит в оккупированном Донецке.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, ДНР
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