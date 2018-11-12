Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно

12.11.2018 13:18

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Петр Порошенко и правительство должны начать переговоры с "законно избранными" главарями боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в понедельник, передает УП со ссылкой на ТАСС.

По его словам, это надо сделать сейчас, "пока еще не поздно", в противном случае Украина может "окончательно потерять эти территории".

Джамаров также отметил, что попытки вернуть Донбасс силовым путем "закончатся весьма печально".

При этом он добавил, что последствия "могут стать тяжелыми" и для всего европейского миропорядка.

Представитель Совета Федерации РФ назвал результаты псевдовыборов в ОРДЛО "абсолютно ожидаемыми".

Как сообщалось, по заявлению так называемого "ЦИК ЛНР", явка избирателей на незаконных выборах "главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики" составила 77%.

Напомним, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

В качестве "кандидатов" в "ДНР" были зарегистрированы "вр.и.о. главы ДНР" Денис Пушилин, бывший мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев.

В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России": в частности, Пушилин в "ДНР" должен победить с результатом в 55% голосов, Пасичник в "ЛНР" - с 63%, явка должна составить 70%.

Источник: https://from-ua.com