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Архив - Донецкая область

Пушилин заявил, что «выборы» прошли и теперь с его «республикой» должен считаться весь мир

12.11.2018 11:30
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Пушилин заявил, что «выборы» прошли и теперь с его «республикой» должен считаться весь мир

Как информирует replyua.net, сразу после завершения так называемого голосования на оккупированных Россией частях Донецкой и Луганской областей «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин выступил с грозным заявлением. Главный посыл месседжа Пушилина – «выборы» в «ДНР» это точна невозврата и теперь с его «республикой» обязан считаться весь мир.

Комментируя новость, украинский блогер, журналист Роман Цимбалюк отметил, что здесь важно следить за руками и языком Пушилина. Он говорит, что с ним будет считаться «весь мир». Для всего мира – он никто, гауляйтер от Российской Федерации, назначенный даже не Путиным, а его помощником. Но он позволяет грозить «всему миру», а значит и России. 

По словам Цимбалюка, с такими темпами кремлевские начальники могут обидеться и напомнить, что новый босс такой же раб России, как и все жители оккупированных территорий. Можно усилить личную охрану, ездить в сопровождении броневика в пуленепробиваемом авто, но это не поможет, как не помогло его предшественников. Ответственный за обнуление находится рядом, в этой же колонне. 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин
 
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