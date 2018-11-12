Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами

12.11.2018 19:15

Во время так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября бюджетникам рассылали смс-сообщения с угрозами, а пенсионерам раздавали продуктовые наборы. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки, передает УНИАН.

По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под видом так называемых «выборов глав ДНР/ЛНР и депутатов народных советов республик» российские оккупационные администрации прилагали значительные усилия для приведения к власти своих «марионеточных режимов».

«Кроме масштабной агитации в местах размещения избирательных участков, якобы за счет так называемого «республиканского руководства», происходила продажа продуктов питания по сниженной стоимости, в частности: социальный хлеб - 5 рос. рублей (обычная стоимость 10 рос. рублей); мясо птицы - 55 рос. рублей (обычная стоимость 105 рос. рублей). Гражданам, нуждающимся в социальной защите (пенсионеры, инвалиды) на избирательных участках выдавали бесплатные продуктовые наборы (крупы, хлеб, консервы)», - сказал он.

Кроме того, добавил Гуцуляк, сотовый операторо связи «Лугаком» направлял сообщения абонентам о возможности получения вблизи избирательного участка бесплатной карточки пополнения счета на сумму 50 или 100 рос. рублей в случае участия в «волеизъявлении».

«Вместе с тем на работников бюджетной сферы осуществлялся психологическое воздействие путем отправки смс-сообщений с угрозами увольнения с рабочих мест в случае отказа от голосования и неявки на избирательные участки», - отметил представитель Минобороны.

Гуцуляк добавил, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на линии фронта и находятся в готовности к любому развитию событий.

Источник: https://from-ua.com