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«Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что не вполне доволен тем, как были проведены «выборы» в ОРДЛО. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Так, по словам Гиркина, «выборы» были проведены с особым цинизмом, так как показатели явки «избирателей» явно завышены. Грикин пишет:
«Явка на «выборах» в ДНР превысила 80%. Почти на 10% «переплюнув» явку в ЛНР. Ясное дело, — для человечишки, который ранее занимал руководящие должности в «МММ» — это совсем не достижение. Но ведь он трудился, конечно, не один и даже, вероятно, не в самой главной роли. Помощь «специалистов из РФ» явно была определяющей. И — с учетом данного обстоятельства — можно лишь с оптимизмом констатировать: «результат неплох, но еще есть большие резервы и задел на будущее». Поскольку 146% - это «верхняя планка» и до нее еще очень-очень далеко. Но «дорогу осилит идущий».
Теперь нам осталось ждать результатов. Главная интрига — «сколько за Пушилина»? Остановятся ли на «скромных» 60−65% или «выдадут на гора» (безмерно — до слез сквозь заливистый глумливый хохот — порадовав Владислава Юрьевича) гораздо больше?
Проще говоря — будут глумиться над народом «умеренно», или «с особым цинизмом»? Хотя куда уж дальше, в общем-то…»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, Гиркин, ОРДЛО
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