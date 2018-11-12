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Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»
12.11.2018 14:20
Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил с «победой на выборах» главарей «ЛДНР» Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом рассказал директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков.
Российские СМИ цитируют его словам:
«В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что на Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева».
При этом Сурков выразил уверенность, что главари ОРДО «сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых Народными Республиками в 2014 — 2015 годах».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, победа, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник
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