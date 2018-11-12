В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО

12.11.2018 19:45

На официальной странице в Twitter Альянс прокомментировал выборы на территории Донецкой и Луганской областей, сообщив, что не признают их действительными, передает replyua.net.

«НАТО не признает зарегистрированных выборов, состоявшихся 11 ноября в самопровозглашенных и непризнанных "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике», - говорится в официальном сообщении НАТО. Отметим, на так называемых выборах на оккупированном Донбассе победил Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Напомним, ранее сообщалось, что кандидат у президенты Украины Юлия Тимошенко также прокомментировала выборы на территории ОРДЛО, отметив, что Российской Федерации нарушила международное право. «Это очевидная демонстрация того, что Кремль не собирается выполнять никакие взятые на себя обязательства, даже по навязанным им Минским договоренностям. Уговоров и осуждений явно недостаточно. Россия использует слабость действующей украинской власти и ее готовность к закулисным торгам с агрессором для того, чтобы укрепить и укоренить свое присутствие на оккупированных ею районах», - сообщила политик.