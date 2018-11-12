В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone

12.11.2018 17:20

Связь украинского мобильного оператора Vodafone на неподконтрольной Украине территории Донецкой области полностью восстановлена после аварии коммуникационного оборудования между «республиками». Об этом сообщили в пресс-службе «министерства связи ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«Работа украинского мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики восстановлена».

Как сообщалось ранее, вчера пропала связь украинского оператора Vodafone из-за повреждения оптоволоконной линии связи между «ЛДНР».

Источник: https://donpress.com