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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone

12.11.2018 17:20
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В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone

Связь украинского мобильного оператора Vodafone на неподконтрольной Украине территории Донецкой области полностью восстановлена после аварии коммуникационного оборудования между «республиками». Об этом сообщили в пресс-службе «министерства связи ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«Работа украинского мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики восстановлена».

Как сообщалось ранее, вчера пропала связь украинского оператора Vodafone из-за повреждения оптоволоконной линии связи между «ЛДНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Vodafone, ДНР, ЛНР, ОРДО
 
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