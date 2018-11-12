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В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone
12.11.2018 17:20
Связь украинского мобильного оператора Vodafone на неподконтрольной Украине территории Донецкой области полностью восстановлена после аварии коммуникационного оборудования между «республиками». Об этом сообщили в пресс-службе «министерства связи ДНР».
В «ведомстве» отметили:
«Работа украинского мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики восстановлена».
Как сообщалось ранее, вчера пропала связь украинского оператора Vodafone из-за повреждения оптоволоконной линии связи между «ЛДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Vodafone, ДНР, ЛНР, ОРДО
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