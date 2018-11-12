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В ОРЛО произошло массовое отравление детей
12.11.2018 12:40
В неподконтрольном Украине городе Вознесеновка Луганской области с пищевым отравлением госпитализированы восемь детей из одной семьи. Об этом сообщают подконтрольные «власти» ОРЛО СМИ.
По информации, в больницу попали дети в возрасте от 2 до 15 лет. При этом трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести с рвотой, а остальные в легкой степени тяжести с коликами в желудке.
По словам родителей пострадавших детей, что накануне на рынке в неподконтрольном украинскому правительству Должанске купили творог и сметану, после чего приготовили вареники, которые и кушали дети.
Уже ночью у детей начали проявляться признаки пищевого отравления, при этом взрослые не пострадали.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, дети, отравление, ОРЛО
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