Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками

12.11.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками

Террористы завезли на "избирательные участки" мешки с овощами, которые по дешевке после "голосования" могли купить "избиратели".

Опубликованные в Facebook кадры журналистом Денисом Казанским вызвали в соцсети резонанс. Люди писали, что в этом вся суть оккупированного Донбасса. Большинство жителей так и не поняли, до какого ужаса они скатились за эти годы, передает "Диалог.UA". "По данным экзит-поллов на эту минуту в "ДНР" лидирует картошка, а в "ЛНР" капуста. На втором месте идут морковка и лук соответственно", – едко подколол Казанский фейковые "выборы" террористов.

"А почему приманка не прямо в кабинках для голосования? Поставил галочку - выкатился кочан капусты", "В 14-м также было", "Жесть", - комментируют опубликованные фото. Ранее житель Донецка заявил, что проще взорвать главарей боевиков, чем устраивать на Донбассе такой цирк. Также луганчанин объяснил, почему отказался идти на "голосование" 11 ноября.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, Луганск, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх