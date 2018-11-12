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"Выборы" "Л/ДНР" грозят России новыми санкциям: глава МИД Литвы призывает наказать "организатора этого фарса"

12.11.2018 13:00
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"Выборы" "Л/ДНР" грозят России новыми санкциям: глава МИД Литвы призывает наказать "организатора этого фарса"

Власти России как организаторы псевдовыборов в "Л/ДНР" на Донбассе должны понести наказание в виде новых экономических санкций. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил ввести санкции против организаторов так называемых "выборов" на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

"В то время как мир чтит память жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать ситуацию в Восточной Украине: незаконные "выборы" в "Донецкой и Луганской народных республиках" на территории Украины еще одно нарушение минских соглашений и международного права.

Против организаторов этого фарса должны ввести санкции", – сообщил политик в своем Twitter. Кроме того, проведение "выборов" вызвало волну негодования и у министерства иностранных дел Литвы, где еще раз обозначили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Напомним, Меркель и Макрон строго осудили "выборы" в "Л/ДНР", срежиссированные Россией.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы, Литва, санкции, ДНР, ЛНР
 
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