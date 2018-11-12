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«Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям

12.11.2018 17:40
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«Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям

Российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения «Солидарность» Александр Рыклин в интервью Обозревателю высказал свое мнение относительно выборов на территории оккупированного Донбасса, отметив, что украинской власти нужно действовать немедленно, передает replyua.net.

«У России сегодня нет никакого другого сценария, кроме эскалации. С точки зрения имперской логики российских властей, эта политика не лишена здравого смысла, потому что нужно понимать, чем дольше это длится, тем сложнее из этой ситуации выходить», - заявил журналист.

«Там (на Донбассе, – Ред.) живут люди, некоторые уже начали как-то воспринимать эту власть, ситуация цементируется, и это очень опасная тенденция. Говорить, что эти выборы не имеют никакого значения, тоже не правильно, имеют», – добавил он. Рыклин также отметил, что украинской власти нужно немедленно действовать, пока не стало поздно и оккупированные территории навсегда были утеряны. «Нужно донести до людей реальную картину, реальную политику и планы Украины в отношении этих территорий. Люди должны знать, что Украина дальше собирается с ними делать, для них это важно, они должно понимать собственные перспективы: им во главе с этими бандитами сколько еще жить, 40 или 50 лет? Их дети будут расти при какой власти?», - отметил россиянин. 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
 
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