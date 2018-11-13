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Боевики «ДНР» и «ЛНР» не пускают наблюдателям СММ ОБСЕ в пункты пропуска на границе
Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» не допускают наблюдателей СММ ОБСЕ не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ во временно не контролируемые пункты пропуска на границе с РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «11 ноября, когда наблюдатели осуществляли мониторинг в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки, вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.
11 ноября на железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть район станции.
11 ноября на блокпосте к северу от н. п. Новоазовск двое вооруженных членов вооруженных формирований не разрешили патрулю Миссии проехать через блокпост в направлении Новоазовска».
Теги: Донбасс, граница, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, пункты пропуска, РФ
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