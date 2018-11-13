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«ДНР» пополнила счет своим «избирателям» на 50 рублей
Участникам незаконных «выборов» в подконтрольных боевикам районах Донецкой области зачислили на счет мобильного оператора группировки «ДНР» «Феникс» по 50 рублей.
Об этом «Новой газете»сообщила жительница Старобешевского района по имени Анна, передают novosti.dn.ua.
Она отметила, что в ее родном городе Комсомольское «ДНР» вместо восьми участков открыла только два.
«В итоге людей много. Еще всем, кто приходит, зачисляют на сотовую связь "Феникс" по 50 рублей», — сказала женщина.
Она также рассказала, что сотрудников «бюджетных» учреждений принуждали к участию в незаконном голосовании.
«Обязали голосовать бюджетников, сказали, что будут проверять по спискам тех, кто получал бюллетени. Например, всех работников донецкой больницы им. Калинина, где сейчас лечится мой отец, проверяет начальство, которое входит в состав избирательной комиссии. Там оборудован передвижной пункт голосования для больных. Люди физически не могут не участвовать», — сообщила она.
Анна также подтвердила, что бюджетников также обязали посетить не только «выборы», но и концерт на площади Ленина 11 ноября. Это мероприятие в принудительном порядке посетили также студенты Донецка.
В случае отказа участвовать в «выборах» люди могли столкнутьсяс задержками в зарплатах и своевременным получением медицинской помощи.
Проголосовавшим на «выборах ЛНР» обещали выдать карту пополнения счета на 100 рублей местного мобильного оператора «Лугаком».
Теги: Донбасс, выборы, мобильный оператор, счет, ДНР, боевики
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