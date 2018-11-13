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«Это абсент». В Донецке из-под крана течет зеленая вода
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают, что в Петровском районе города из крана течет вода зеленого цвета.
В одном из сообществ в соцсети появились фото зеленой жидкости, передает donpress.com.
Такая вода, в частности появилась в районе Жилплощадка.
«Вода с крана, Жилплощадка 12.11.18», — пишет местный житель, который и опубиковал фото.
В комментарии к посту дончане предполагают, что это может быть вода из системы отопления, однако, автор фото опровергает подобное предположение:
«Такое впечатления, что проводят опыты. В каких еще условиях мы сможем выжить».
В ответ на это комментаторы пошутили, что из крана льется «абсент» и «тархун».
«У нас такая в батареях была», — пишут дончане.
«Моющее средство с крана бежит», — добавил другой автор.
«Не замерзайку залили», — шутят местные жители.
Теги: Донецк, Донбасс, вода, отопление, фото, соцсети
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