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Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»

13.11.2018 10:31
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Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что неподконтрольная украинскому правительству часть Донбасса не может быть «искусственно вживлен» в цивилизованную Украину.

Об этом министр иностранных дед Украины сообщил в своем аккаунте в Твиттер», передает donpress.com.

В частности, Климкин уточнил:

«Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживленный в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Европа, колония, МИД, Климкин
 
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