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Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла
13.11.2018 10:49
В Сети были опубликованы фотографии с места ДТП в Мариуполе с участием внедорожника военнослужащих полка "Азов" и городского трамвая.
В воскресенье, 11 ноября, трамвай и внедорожник военных попали в дорожно-транспортное происшествие в Мариуполе, передает "Диалог.UA", ссылаясь на MRPL.CITY.
Данная авария произошла приблизительно в 13:20 в Левобережном районе. Согласно показаниям очевидцев, во время поворота с улицы Гугеля на улицу Азовстальскую трамвай маршрута № 6 с бортовым номером 984 врезался в машину военнослужащих ВСУ.
Примечательно, что на пострадавшей машине находился логотип полка "Азов". Так, роковое столкновение привело к повреждениям автомобиля и трамвая, о чем свидетельствуют кадры.
Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, трамвай, внедорожник, ДТП, ВСУ, соцсети
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