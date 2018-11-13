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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили "ответку" от ВСУ
За минувшие сутки, 12 ноября, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Ситуация в районе проведения операции была полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр ООС, передает segodnya.ua.
"Российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное. В частности, из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли опорные пункты вблизи Троицкого и хутора Вольный, что на Попаснянском направлении.
"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение. По данным разведки, в течение 12 ноября, одного из оккупантов было уничтожено, еще двое – ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, Минск, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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