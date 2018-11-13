На КПВВ «Марьинка» обнаружена артиллерийская мина

13.11.2018 16:11

На КПВВ «Марьинка» пограничники обнаружили неразорвавшуюся артиллерийскую мину из-за чего работа пункта пропуска была приостановлена до 12:00.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает donpress.com.

В штабе уточнили: «Около 11:00, пограничникам Краматорского отряда из состава Объединенных сил, от лиц, следовавших с временно оккупированной территории Украины стало известно, что за блокпостом первого оборонительного рубежа, на обочине дороги находится предмет, возможно взрывоопасен».

При этом патруль СММ ОБСЕ подтвердил данную информацию и уточнил, что на расстоянии около 100 метров от контрольного поста «Марьинка», у места ожидания граждан находилась неразорвавшаяся артиллерийская мина.

Обнаружив снаряд, пограничники перевели всех граждан, которые ожидали автобус перед блокпостом, в укрытие. Группа разминирования ликвидирована взрывное устройство и уже с 12:00 пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ «Марьинка» восстановили.