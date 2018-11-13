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Архив - Донецкая область

На оккупированные территории Донетчины со стороны РФ заезжают грузовики с прицепами

13.11.2018 14:30
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На оккупированные территории Донетчины со стороны РФ заезжают грузовики с прицепами

На временно оккупированные территории Донецкой области через временно неподконтрольные пункты пропуска с территории РФ въезжают тентованные грузовики с прицепами, везущими неизвестные грузы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«10 ноября в течение около 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Успенка 10 грузовиков с тентованными прицепами».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, грузовик, ДНР
 
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