На «выборах» в «ДНР» объявляли о нереальной явке на выборы. Люди негодуют

13.11.2018 08:31

Оккупационные «власти ДНР» заявляя об огромных цифрах «явки на выборы», не задумались, насколько адекватной будет названная цифра.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР», проводя «выборы», через подконтрольные им пропагандистские каналы сообщали о заоблачной «явке» избирателей на «участки». Однако, при этом никто не задумался, насколько реальны называемые числа.

Происходящее возмущает жителей временно оккупированных территорий. Вот что они пишут в соцсетях:

«Донецк Да, такую «явку» партия регионов себе нарисовать даже и не мечтала! Учитесь … — у знакомой в школе участок 2.5 тыщи, по ВЦИКовским процентам они с утра, в минуту должны были «обслуживать» 5 ЧЕЛОВЕК!!! Грит у нас в час «пик» человек 40 пришло...»,

«В былые времена мы вместе с каруселями и всеми жителями не всегда дотягивали до 70 процентов. Это в центре».