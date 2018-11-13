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На «выборах» в «ДНР» объявляли о нереальной явке на выборы. Люди негодуют
Оккупационные «власти ДНР» заявляя об огромных цифрах «явки на выборы», не задумались, насколько адекватной будет названная цифра.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР», проводя «выборы», через подконтрольные им пропагандистские каналы сообщали о заоблачной «явке» избирателей на «участки». Однако, при этом никто не задумался, насколько реальны называемые числа.
Происходящее возмущает жителей временно оккупированных территорий. Вот что они пишут в соцсетях:
«Донецк Да, такую «явку» партия регионов себе нарисовать даже и не мечтала! Учитесь … — у знакомой в школе участок 2.5 тыщи, по ВЦИКовским процентам они с утра, в минуту должны были «обслуживать» 5 ЧЕЛОВЕК!!! Грит у нас в час «пик» человек 40 пришло...»,
«В былые времена мы вместе с каруселями и всеми жителями не всегда дотягивали до 70 процентов. Это в центре».
Теги: Донбасс, выборы, избиратели, ДНР, соцсети, избирательный участок
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