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"Оккупированному Донбассу как колонии России никогда не будет места в Украине" - Климкин
Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин категорично заявил, что оккупированному Донбассу нет и не будет места в составе демократической Украины. Оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей не смогут вернуться в состав Украины в статусе "псевдореспублик", передает "Диалог.UA".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что воссоединение возможно исключительно с освобожденным от оккупации РФ Донбассом.
"Оккупированный Донбасс как русская колония не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину", - написал он в Twitter. По его словам, любые форматы переговоров с российскими марионетками в "Л/ДНР" не имеют никакого смысла. "Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!" - добавил министр Климкин.
Теги: Украина, Донбасс, оккупация, Климкин
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