Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Оккупированному Донбассу как колонии России никогда не будет места в Украине" - Климкин

13.11.2018 13:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Оккупированному Донбассу как колонии России никогда не будет места в Украине" - Климкин

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин категорично заявил, что оккупированному Донбассу нет и не будет места в составе демократической Украины. Оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей не смогут вернуться в состав Украины в статусе "псевдореспублик", передает "Диалог.UA".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что воссоединение возможно исключительно с освобожденным от оккупации РФ Донбассом.
"Оккупированный Донбасс как русская колония не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину", - написал он в Twitter. По его словам, любые форматы переговоров с российскими марионетками в "Л/ДНР" не имеют никакого смысла. "Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!" - добавил министр Климкин.



Теги: Украина, Донбасс, оккупация, Климкин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх