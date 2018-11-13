"Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу

13.11.2018 21:28

Избрание Дениса Пушилина новым главарем "ДНР" стало тяжелым поражением для "ДНР" и самой России - Москва сделала ошибочную ставку на человека, проблема которого лишь вскоре откроется для широкой общественности.

Об этом в интервью изданию "Совершенно секретно" рассказал донецкий журналист Роман Манекин и сообщил о том, что на самом деле происходит на оккупированной части Донбасса за ширмой "выборов", передает dialog.ua.

Манекин отметил, что происходящее является частью игры помощника президента России Путина Владислава Суркова. Однако ставка Суркова на Пушилина катастрофически ошибочна, что приведет к серьезным политическим потерям России и всей оккупированной части Донбасса.

Более того, согласно данным Манекина Сурков заключил альянс с российскими силовиками, однако временная победа в лице Пушилина может стать бомбой замедленного действия под оккупированной частью Донбасса.