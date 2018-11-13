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Ситуация в пунктах пропуска утром 13 ноября
Сегодня утром, 13 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,7 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7415 человек и 990 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7660 человек и 1485 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6515 человек и 1270 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2860 человек и 665 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9215 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 25/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
«Земляк»: «8:46. Из Донецка в сторону Курахово на "Каргилле" машины на середине спуска с моста. Штук 150. Льготы до моста. Машин 80. Автобусов 10. Пеших много».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
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