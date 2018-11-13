Со стороны Донецка через КПВВ везли пломбы Центризбиркома Украины

13.11.2018 16:29

В Донецкой области задержан гражданин, который вез с подконтрольной боевикам территории номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передают novosti.dn.ua.

Мужчина направлялся на контролируемую властями часть области через КПВВ «Новотроицкое». Во время осмотра его транспортного средства военнослужащие Донецкого погранотряда обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины.

Мужчину и номерные пломбы ЦИК передано сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.

11 ноября на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей прошли «выборы» глав и «депутатов» группировок «ДНР/ЛНР». По факту проведения незаконного голосования в СБУ будут открыты новые производства.

Студентов и сотрудников «бюджетных» организаций и учреждений принудили голосовать на «выборах ДНР», о чем стало известно СММ ОБСЕ и ряду СМИ. В случае отказа участвовать в «выборах» люди могли столкнуться с задержками в зарплатах и своевременным получением медицинской помощи.

Европейской Союз считает нелегитимными «выборы» в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса и не признает их результаты. «Выборы» сепаратистов на Донбассе также осудила Великобритания, которая призвала Россию выполнять Минские договоренности.