Спасибо, Мавроди! Новый главарь ОРДО радуется своему «подвигу»

13.11.2018 13:40

В социальных сетях появилось архивное видео нового главаря ОРДО Дениса Пушилина, на котором он благодарит создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.

Забавное видео разметил на своей странице в соцсети украинский волонтер Юрий Мысягин. В видеоролике Пушилин радостно хвастается бонусом, который он получил от обманутого вкладчика из города Каменец-Подольский. В комментарии к видео Мысягин удивляется, как жители ОРДО могли довериться Пушилину на «выборах», несмотря на послужной список его «подвигов»:

«Вот…новый глава «ДНР» и бывшая звезда самой честной пирамиды «МММ» в Донецке.

— Спасибо тебе, Сергей Пантелеевич Мавроди.

Умение заниматься нае… о, у него уже давно.

Сколько же экспериментов надо поставить над людьми, чтобы они включили голову и начали думать.».