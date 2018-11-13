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Архив - Донецкая область

Спасибо, Мавроди! Новый главарь ОРДО радуется своему «подвигу»

13.11.2018 13:40
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Спасибо, Мавроди! Новый главарь ОРДО радуется своему «подвигу»

В социальных сетях появилось архивное видео нового главаря ОРДО Дениса Пушилина, на котором он благодарит создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.
Забавное видео разметил на своей странице в соцсети украинский волонтер Юрий Мысягин. В видеоролике Пушилин радостно хвастается бонусом, который он получил от обманутого вкладчика из города Каменец-Подольский. В комментарии к видео Мысягин удивляется, как жители ОРДО могли довериться Пушилину на «выборах», несмотря на послужной список его «подвигов»:
«Вот…новый глава «ДНР» и бывшая звезда самой честной пирамиды «МММ» в Донецке.
— Спасибо тебе, Сергей Пантелеевич Мавроди.
Умение заниматься нае… о, у него уже давно.
Сколько же экспериментов надо поставить над людьми, чтобы они включили голову и начали думать.».



Теги: Донбасс, подвиг, Пушилин, ОРДО
 
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