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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост

13.11.2018 12:10
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В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты собираются поставить новый блокпост.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированного Донецка, боевики «ДНР» и российские оккупанты на «Бакинах» постоянно держат пост с вооруженными боевиками, однако, скоро намечено установить постоянный блокпост «будку и шлагбаум»:

«Бакины — мороженные солдаты с полосатыми палками… скоро будку поставят и шлагбаум...»



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, блокпост, ДНР, боевики
 
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