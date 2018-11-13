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В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост
13.11.2018 12:10
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты собираются поставить новый блокпост.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированного Донецка, боевики «ДНР» и российские оккупанты на «Бакинах» постоянно держат пост с вооруженными боевиками, однако, скоро намечено установить постоянный блокпост «будку и шлагбаум»:
«Бакины — мороженные солдаты с полосатыми палками… скоро будку поставят и шлагбаум...»
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, блокпост, ДНР, боевики
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