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Архив - Донецкая область

В Горловке коммунальщиков возили от «участка» к «участку». ТВ снимали массовку на «выборах»

13.11.2018 07:48
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В Горловке коммунальщиков возили от «участка» к «участку». ТВ снимали массовку на «выборах»

Во временно оккупированной Горловке работников коммунальных служб возили от одного «избирательного участка» к другому. Всё это снимало местное ТВ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области прошли «выборы» главаря «ДНР». Пропагандисты подконтрольные оккупационным «властям» снимали массовку, которую создавали всеми возможными способами.

Так, во временно оккупированной Горловке для создания «картинки» работников коммунальных служб целый день возили от одного участка к другому, а местный телеканал снимал происходящее:

«Вчера работники коммунальных предприятий на выборах до часу дня создавали массовку. Ездили между участками, притворялись избирателями. Это всё освещали 6й канал и сайт администрации Горловки. Вот такие вот выборы».



Теги: Донбасс, телевидение, Горловка, коммунальщики, избиратели, ДНР
 
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