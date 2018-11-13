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В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке
Во временно оккупированной Горловке в очередной раз заговорили о… консервации «Стирола», а работники заговорили о забастовке.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке после многократных громких обещаний «запустить» «Стирол», оккупационные «власти ДНР» решили… «законсервировать» «Стирол». Пока до апреля. Работники предприятия, которые уже несколько месяцев не видят зарплаты, заговорили о забастовке. Конечно, неизвестно, насколько реально провести эту забастовку, т.к. у оккупационных «властей» есть неопровержимый инструмент – автомат.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Ґорлівка Стирол: консервируют до апреля! Людей, которые посрывались с других мест работы и пришли на стирол, обманули третий раз. Зарплату уже долго не платят. Вата «шепчет» о забастовке с понедельника) думаю — просто бредит!»,
«Против автоматов не бастуют».
Теги: Донбасс, Горловка, забастовка, зарплата, Стирол, ДНР, соцсети
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