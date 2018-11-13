В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке

13.11.2018 09:48

Во временно оккупированной Горловке в очередной раз заговорили о… консервации «Стирола», а работники заговорили о забастовке.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке после многократных громких обещаний «запустить» «Стирол», оккупационные «власти ДНР» решили… «законсервировать» «Стирол». Пока до апреля. Работники предприятия, которые уже несколько месяцев не видят зарплаты, заговорили о забастовке. Конечно, неизвестно, насколько реально провести эту забастовку, т.к. у оккупационных «властей» есть неопровержимый инструмент – автомат.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Ґорлівка Стирол: консервируют до апреля! Людей, которые посрывались с других мест работы и пришли на стирол, обманули третий раз. Зарплату уже долго не платят. Вата «шепчет» о забастовке с понедельника) думаю — просто бредит!»,

«Против автоматов не бастуют».