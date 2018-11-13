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В Горловке начали увольнять бюджетников, отказавшихся идти на выборы
13.11.2018 11:12
Во временно оккупированной Горловке начались увольнения бюджетников, отказавшихся накануне принимать участие в «выборах» главаря «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированной Горловки в соцсетях сообщают, что оккупационные «власти ДНР» начали увольнения бюджетников, отказавшихся идти на «выборы». Перед выборами людей долго шантажировали, угрожая увольнениями.
Теперь некоторые из рискнувших проигнорировать угрозы, столкнулась с их воплощением – людей увольняют:
«Горловка Уже есть первые случаи увольнения бюджетников, отказавшихся идти на «выборы». Угрозы дырявых увольнять нелояльных, оказались не пустыми угрозами»,
«А конкретнее?»,
«Ответил в личку»,
«И удивительно и нет».
Теги: Донбасс, выборы, Горловка, увольнение, ДНР, бюджетники, соцсети
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