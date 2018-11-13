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"Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин

13.11.2018 16:51
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"Весь мир смеется над Россией: сама провела "выборы" и сама поздравила своих же марионеток в "Л/ДНР"", - Климкин

Власти России поспешили поздравить своих же марионеток на Донбассе с проведением псевдовыборов, которые сами же и срежиссировали от начала до конца.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин с сарказмом отозвался о поздравлениях Кремля в адрес "Л/ДНР" после фейковых выборов, передает "Диалог.UA".

Об этом министр написал в своем Twitter.

"Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковых выборами. Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!" - иронично заметил глава МИД.

По его мнению, спектакль с псевдовыборами на оккупированном Донбассе закрепил за Россией статус изгоя в мире. "Изоляция РФ в мире все более очевидна.
Весь мир смеется с РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха ..." - добавил Климкин.



Теги: Россия, Донбасс, выборы, МИД, ДНР, ЛНР, соцсети, Климкин
 
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