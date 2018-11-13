Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков

13.11.2018 11:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков

"Народные избранники" в "республике" успевают не только заниматься политикой, но и "культурно просвещаться", что не остается без внимания общественности. Деятельность "депутатов" псевдореспублики сводится не только к заботе о "процветании" "ДНР" и "улучшению" условий жизни местных жителей.

Помимо регулярной "развлекаловки" с приглашенными "суперстарами", российское руководство устраивает разнообразные "культурные" мероприятия, которые должны духовно обогащать и развивать население ОРДЛО, передает "Диалог.UA".

Так, блогер Залишенець Донецький не смог пройти мимо "исторического" события - открытия проекта "Оренбургский пуховой платок", куда набежали представители "элиты" в "ДНР". Посмотреть на пуховые платки в художественный музей "Арт-Донбасс" пришли и "народные избранники". "Мечта. Стать дыпутатом ДыНыРы и ходить на выставки пуховых платков. Вот это работа! На засидании дыпутатов не забудьте отчитаться о выполненной работе", - смеется блогер.



Теги: политика, Донбасс, выставка, культура, депутаты, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх