- В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост12:10
- "Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков11:49
- В Горловке начали увольнять бюджетников, отказавшихся идти на выборы11:12
- Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла10:49
- Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»10:31
- Пушилина "свергли" сразу после "выборов": Россия назначила своего "премьера" Ананченко управлять "ДНР"10:09
- В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке09:48
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 ноября09:06
- На «выборах» в «ДНР» объявляли о нереальной явке на выборы. Люди негодуют08:31
"Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков
"Народные избранники" в "республике" успевают не только заниматься политикой, но и "культурно просвещаться", что не остается без внимания общественности. Деятельность "депутатов" псевдореспублики сводится не только к заботе о "процветании" "ДНР" и "улучшению" условий жизни местных жителей.
Помимо регулярной "развлекаловки" с приглашенными "суперстарами", российское руководство устраивает разнообразные "культурные" мероприятия, которые должны духовно обогащать и развивать население ОРДЛО, передает "Диалог.UA".
Так, блогер Залишенець Донецький не смог пройти мимо "исторического" события - открытия проекта "Оренбургский пуховой платок", куда набежали представители "элиты" в "ДНР". Посмотреть на пуховые платки в художественный музей "Арт-Донбасс" пришли и "народные избранники". "Мечта. Стать дыпутатом ДыНыРы и ходить на выставки пуховых платков. Вот это работа! На засидании дыпутатов не забудьте отчитаться о выполненной работе", - смеется блогер.
Теги: политика, Донбасс, выставка, культура, депутаты, ДНР
- "Artpoint" подарил дончанам художественные произведения из сыра и колбасы
- Земляки глазами друг друга
- По заказу дончан итальянец увлекся... материнством
- Анатолий Дереза: "Когда я писал Бубку, он впервые взял шесть метров"
- Центр искусств имени Куинджи - в списке культурных объектов Евро-2012
- В Горловском музее пройдет "Рериховская неделя"
- Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут 12:32
- В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост12:10
- "Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков11:49
- В Горловке начали увольнять бюджетников, отказавшихся идти на выборы11:12
- Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла10:49
- Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»10:31
- Пушилина "свергли" сразу после "выборов": Россия назначила своего "премьера" Ананченко управлять "ДНР"10:09
- В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке09:48
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 ноября09:06
- Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут 12:32
- В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост12:10
- "Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков11:49
- Глава Минобороны: «Не военным людям военную форму носить не нужно»11:30
- В Горловке начали увольнять бюджетников, отказавшихся идти на выборы11:12
- Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла10:49
- Климкин пообещал, что в Украине будет «свободный европейский Донбасс»10:31
- Пушилина "свергли" сразу после "выборов": Россия назначила своего "премьера" Ананченко управлять "ДНР"10:09
- В Горловке на «Стироле» заговорили о забастовке09:48
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери09:31
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске