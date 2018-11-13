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Захарченко голосовал на "выборах" в "ДНР": российский писатель Проханов поразил Сеть признанием
Патриотический угар "рус**ого мира" на фоне выборов на оккупированной части Донбасса достиг нового антиукраинского апогея.
Известный российский писатель и политолог Александр Проханов заявил, что "Л/ДНР" победили на Донбассе, так как на прошедших "выборах" там незримо голосовали Захарченко и Кобзон.
Цитату обезумевшего Проханова на своей странице в социальной сети опубликовал известный журналист Денис Казанский, поражаясь очередному маразму россиян, передает dialog.ua.
В беседе с журналистом "Комсомольской правды" он рассказал, как видел голосование Захарченко на минувших "выборах". "Я мысленно вижу, как Захарченко, чуть прихрамывая на свою раненую ногу, в камуфляже, с одухотворенным прекрасным лицом подходит к урне и опускает туда бюллетень - за Донбасс, за Новороссию, за русское восстание", - заявил он.
Более того, Проханов искренне верит в так называемое "русское восстание" Донбасса, призывая из спокойной и сытой Москвы население захваченного региона продолжать воевать против Украины.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, голосование, Кобзон, ДНР, ЛНР, Захарченко, соцсети
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